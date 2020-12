Aversa, la città verso il commissariamento: Golia perde la maggioranza sul bilancio

Aversa. Cade l’amministrazione di centrosinistra guidata dal sindaco Alfonso Golia a 18 mesi dal suo insediamento. I cosiddetti “dissidenti” nella maggioranza Eugenia D’Angelo, Paolo Santulli, Maurizio Danzi, Imma Dello Iacono, Maria Luisa Motti, insieme all’opposizione, hanno deciso di votare contro l’approvazione degli equilibri di bilancio, mettendo così fine all’era Golia.

La città normanna si ritroverà quindi a fare i conti con un commissariamento. Il Prefetto presto nominerà un suo responsabile per traghettare l’ente fino alle prossime elezioni.

“In questo momento non provo tristezza per quello che è stato e per quello che è successo, provo solo un grande dispiacere per tutti voi e per la nostra amata città che ora resta senza una guida dinanzi con tutte le conseguenze che ne derivano”, è il commento a caldo dell’ormai ex sindaco di Aversa.

“Avrei potuto cercare accordi di palazzo, mercanteggiare poltrone e rimpasti, ma non l’ho fatto. Non è nel nostro stile e di chi ha creduto in me, il nostro unico alleato resta sempre il popolo e chi lavora solo per gli interessi della collettività come abbiamo promesso in campagna elettore”, aggiunge. Poi ringrazia la comunità che fino ad oggi ha amministrato: “Ringrazio tutti voi per la vicinanza, l’affetto che non mi avete mai fatto mancare anche nei momenti più difficili e amministrativamente complicati. Ci vediamo presto. Come ho detto ieri in aula: i sogni si possono interrompere ma non si possono cancellare”.