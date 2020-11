Napoli. Saranno conservati nello stadio San Paolo – Maradona tutti i cimeli che i napoletani hanno offerto in ricordo di Diego per evitare che la pioggia, prevista per stasera e per tutta la giornata di domani, possa bagnarli e danneggiarli.

Maradona, i cimeli offerti dai cittadini nello stadio San Paolo: “Così la pioggia non li rovinerà”

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, assieme agli assessori al patrimonio Alessandra Clemente e all’ambiente Raffaele del Giudice, e il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, hanno individuato un locale all’interno dello Stadio per conservare e proteggere striscioni, maglie, cornici e fiori depositati dai cittadini dinanzi allo stadio per omaggiare il Pibe de Oro.

La richiesta di preservare i doni dei napoletani al numero dieci del Napoli era partita da Francesco Molaro, direttore di Club Napoli All News, format sportivo in onda su Tele Club Italia, e presentata all’assessore allo Sport, il quale senza alcuna esitazione l’ha subito accolta. Da stamattina, infatti, sono al lavoro gli operai della Napoli Servizi che stanno provvedendo a raccogliere tutti i cimeli e a portarli all’interno dello stadio.

“Sul posto ci sono gli operai della Napoli Servizi che metteranno tutto il materiale in un posto sicuro e finalmente avremo una dimensione di quello che è questo meraviglio movimento popolare. La sollecitazione del direttore Francesco Molaro di ieri è stata importante e da stamattina è in corso la rimozione, assieme ai ragazzi delle Curve, dei cimeli all’esterno del stadio”, spiega l’assessore allo stadio Ciro Borriello.

“Ringrazio, su mia sollecitazione, l’assessore Ciro Borriello, vista la pioggia che cadrà su Napoli stasera e domani, di mettere in sicurezza tutti i cimeli che i Napoletani hanno voluto offrire in ricordo di Diego. Grande vittoria di Club Napoli Allnews e Teleclubitalia”, è il messaggio di ringraziamento del direttore di Club Napoli All News.

Da Palazzo San Giacomo, invece, fanno sapere che “le operazioni sono già partite utilizzando le nostre squadre di ASIA e Napoli Servizi che ringraziamo, anche per anticipare la perturbazione in arrivo nelle prossime ore che rovinerebbe molti dei cimeli. Invitiamo tutti coloro che ancora vogliono lasciare dei ricordi ad attendere l’allestimento del locale”.

