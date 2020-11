È ancora sotto choc la città di Palermo per la scomparsa improvvisa di Marta Episcopo, la ragazzina di 10 anni morta nella palestra della sua scuola, l’Istituto Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo, durante l’ora di educazione fisica.

Marta era insieme ai suoi compagni quando improvvisamente si è accasciata a terra. All’inizio si è pensato subito ad un incidente, che la piccola avesse battuto la testa in seguito ad una caduta, ma poi dopo una prima ispezione cadaverica da parte del medico legale, che aveva escluso colpi mortali riconducibili a una caduta, si è fatta strada l’ipotesi del malore che non ha lasciato scampo alla bimba.

Tragedia in Sicilia

La tragedia si è consumata nel giro di pochi minuti. Marta, accasciatasi a terra, per cause che sono in via di accertamento, non avrebbe più dato segni di vita. Nonostante la corsa disperata di alcuni docenti, l’intervento del Dirigente Scolastico, e l’arrivo sul posto dei sanitari del 118, il cuore della piccola ha deciso di non ripartire.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia locale. Sotto choc la scuola elementare che la giovanissima vittima frequentava e che proprio oggi resterà chiusa in segno di lutto.

continua a leggere su Teleclubitalia.it