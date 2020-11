Ancora tiene banco la vicenda dei video intimi di Guendalina diffusi sul web. Degli hacker hanno rubato filmati hot della ex concorrente del Grande Fratello e li hanno inoltrati su chat Telegram, Whatsapp e su internet.

Video Guendalina: parlano la Tavassi e il marito Umberto

Ieri la stessa Guendalina è “riapparsa” su Instagram e in alcune storie ha detto di stare meglio. “Ho metabolizzato e vado avanti tanto non si può più far niente. Sono forte e mi rialzo. Tanto ormai il video ce l’avete e io posso solo denunciare. Ma siccome mi chiedete che fine ha fatto Umberto vi spiego che si è tolto dai social perchè non è abituato al mondo del web come me e non è pronto ad affrontare i commenti imbecilli delle persone. Si sente anche colpevole per avermi chiesto dei video ma non sono cavoli degli altri”.

Poi è intervenuto lo stesso Umberto che ha attaccato i napoletani che hanno commentato negativamente l’accaduto in questi giorni magari deridendo lo stesso marito della Tavassi. “L’80% delle persone sono state solidali con noi – dice Umberto d’alone – poi vedo altri commenti negativi e di dove sono quelle persone? Di Napoli. Invece di dare conforto a un napoletano come voi che vi ha sempre difeso, mi attaccate su una situazione non bella. Io sono napoletano, il 20% delle cattiverie arrivano dai napoletani. Ci sono rimasto male, io pensavo che messaggi squallidi non uscivano dai napoletani ma la cattiveria e la gelosia è troppa”.

Il caso si è poi ingigantito ieri quando su Instagram sono circolati alcuni audio sempre sulla questione dove si diceva che in questa storia c’entrassero anche alcuni calciatori. Tutto poi smentito.

continua a leggere su Teleclubitalia.it