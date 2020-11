Afragola. È drammatica la notizia data in diretta social da Nano tv. Un giovane di 39 anni della Croce Rossa Italiana è deceduto a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. Il tragico episodio è avvenuto ad Afragola. Sul posto sono giunti i carabinieri e gli uomini della polizia locale per i rilievi del caso. Il giovane è tutt’ora accasciato sull’asfalto.

Tragedia ad Afragola

Come racconta Nano Tv, il giovane era all’interno del furgone della Croce Rossa quando ha accusato un forte dolore al petto. Sceso dal mezzo l’uomo ha fatto pochi metri e si accasciato a terra. L’operatore lavorava per l’Aias ed era in giro per effettuare alcune terapie. Ancora non è stata resa nota l’identità della vittima.

