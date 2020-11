L’ingresso di Selvaggia Roma ha sconvolto alcuni equilibri della casa del Grande Fratello e a finire l’occhio del ciclone, durante l’ultima puntata, è stato Enock. La concorrente ha infatti detto che tra i due ci sarebbe stato un bacio e che lui l’avrebbe invitata ad andare in albergo.

Il giovane però ha smentito questa versione. Da qui subito si è scatenato il gossip. Giorgia Migliorati, attuale fidanzata di Enock, ha rilasciato delle dichiarazioni al settimanale Chi. L’intervista esclusiva è stata pubblicata proprio oggi. La ragazza ha spiegato, nei dettagli, quale fosse il suo rapporto con Enock e quali invece siano stati i rapporti che l’uomo ha avuto con Selvaggia Roma, entrambi partecipanti al Grande Fratello Vip.

Giorgia Migliorati: il rapporto con Enock

Al giornalista di Chi, Giorgia Migliorati ha raccontato il suo rapporto con il fidanzato Enock. Il fratello di Balotelli, smentendo le dichiarazioni di Selvaggia, ha lasciato in alcuni il dubbio che non volesse svelare in diretta tv un tradimento. Nel corso dell’intervista la fidanzata del concorrente ha detto: “Non abbiamo scheletri nell’armadio. Nella nostra relazione la sincerità è al primo posto. Lui mi ha sempre raccontato tutto, anche le cose più scomode”.

Entrando poi nei dettagli Giorgia ha aggiunto: “Il nostro rapporto è sereno e stabile, in questi giorni, diventati ormai mesi, il nostro rapporto credo si sia anche rafforzato. Indubbiamente sento la sua mancanza e ci sono alcuni momenti di malinconia. Io prima di essere fidanzata con Enock ero sua amica, lui si confidava e mi parlava un po’ di tutto”.

Un amore forte, che scaturisce da una profonda e lunga amicizia, dunque, quello tra la Migliorati ed Enock, che pare proprio non sia capace di essere messo in discussione nemmeno da quelle che sono le dichiarazioni fatte da Selvaggia Roma.

Giorgia risponde alle provocazioni di Selvaggia

Giorgia Migliorati parla poi anche del presunto bacio, tra Selvaggia ed Enock. Stando a quanto dichiarato dalla Roma, infatti, durante una serata in discoteca trascorsa insieme, Enock l’avrebbe baciata e inoltre le avrebbe chiesto di raggiungerlo in albergo. A sostegno di tale tesi vi sarebbero anche dei messaggi.

Mostrando molta tranquillità la Migliorati ha risposto dicendo: “Ero e sono tranquilla e serena, conosco Enock nel profondo e so che tutto quello che sta dicendo è la realtà dei fatti. Avevo il sospetto che lei si esponesse in modo simile, ma la cosa non mi spaventa. Enock è una persona estremamente buona e non vuole mettere in mezzo altre persone, e nemmeno sparlare della Roma, quando avrebbe tutto il diritto di farlo. Ci sono stati dei messaggi e una serata passata in compagnia, e lo sapevo, il bacio invece no. E tanto meno l’invito di Enock in hotel. I messaggi ci sono stati quando eravamo amici. Ad ogni modo il passato di Enock non potrà mai incidere sulla nostra relazione.”

Giorgia Migliorati difende a spada tratta la sua relazione, convinta che nulla potrà mai intaccare il loro amore, nonostante le dichiarazioni della Roma. Aggiungendo anche: “Selvaggia Roma era preparata mentre Enock è stato preso alla sprovvista. In questa situazione sono coinvolte anche altre persone e, da vero amico qual è, non le metterebbe mai in cattiva luce”.

Giorgia ribadisce così tutto il suo amore e la sua fiducia nei confronti di Enock e chissà se deciderà di fare una sorpresa al suo amato, entrando nella casa del Grande Fratello Vip.

