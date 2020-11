Ospite di Verissimo Ambra Angiolini oggi ha raccontato la sua lunga battaglia contro la bulimia. L’attrice tornerà a breve sul piccolo schermo con una fiction e inoltre ha scritto un libro che ripercorre la sua storia e tratta anche di un tema importante, quello appunto della bulimia.

“Ad un certo punto non riesci più a vedere lucidamente quello che succede fuori – ha dichiarato – il percorso è buio e luce. Hai dei momenti di grande felicità alternati a momenti di disperazione totale”. In particolare sulla malattia la Angiolini ha confessato che “mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Ho sempre cercato di fare male a me stessa e agli altri”. L’attrice è poi riuscita ad uscirne anche grazie all’arrivo della figlia Iolanda: “Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente della terra”.

Anche l’ex marito Francesco Renga è stato fondamentale per il percorso di guarigione dell’attrice: “Francesco era bulimico di sorrisi, rideva sempre. Ho capito che avevamo qualcosa in comune, ci siamo presi per mano e riconosciuti”.

Ambra, finita la storia con Renga, ora è felice con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri: “Lui mi ha regalato il tempo per fare una delle cose delle quali vado più orgogliosa di tutta la mia vita professionale: scrivere un libro. Mi ha lasciato la possibilità di pensare a nient’altro che alla mia storia”.

