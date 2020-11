Cambia la classificazione delle regioni in Italia per l’emergenza Coronavirus. In base ai 21 parametri, decisi dal governo in accordo col Comitato tecnico scientifico, le regioni sono divise in tre colori: rossa, arancione, gialla. La suddivisione comporta un diverso livello di restrizioni per far fronte alla seconda ondata.

Oggi è però il giorno decisivo per i cambi di “colore” di varie regioni le cui condizioni sono peggiorate. Per questo il ministro della Salute Roberto Speranza ha ricevuto sul tavolo il report settimanale del ministero della Salute-Iss, con l’indice di contagiosità Rt, ma anche con gli altri indicatori necessari per la classificazione e questa sera firmerà una nuova ordinanza.

Sulla base dei dati a disposizione, Toscana e Campania passano in zona rossa, mentre Emilia Romagna, Marche e Friuli Venezia Giulia vanno in area arancione. Tutte erano gialle sino ad oggi. La nuova ordinanza andrà in vigore a partire da domenica 15 novembre.

Colori regioni: chi passa da giallo ad arancione

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche non sono più zona gialla bensì arancione. Le prime due già nei giorni scorsi erano state ritenute a rischio e, proprio per scongiurare il ‘declassamento’, ieri (giovedì) i governatori Bonaccini (Emilia Romagna) e Fedriga (Friuli) avevano giocato d’anticipo (assieme a quello del Veneto, Zaia), adottando diverse ma simili ordinanze più restrittive. Ma pure questo non è bastato. Anche le Marche passano dalla zona gialla a quella arancione.

Da gialla a zona rossa

Oggi è filtrata invece la notizia che Toscana e Campania diventano zone rosse. Prima di loro, Lombardia, Calabria e Piemonte erano state dichiarate zone rosse dal premier Conte. “La Campania era per chiudere tutto a ottobre – ha dichiarato oggi il governatore della Regione Vincenzo De Luca –, il Governo ha fatto un’altra scelta, ha deciso di fare iniziative progressive, di prendere provvedimenti sminuzzati, facendo la scelta della cosiddetta risposta proporzionale. Una scelta totalmente sbagliata, perché il contagio non aumenta in modo lineare, ma esponenziale. Questo governo fa solo caos, vada a casa“.

La mappa aggiornata dell’Italia

Zona rossa: Piemonte, Lombardia, Calabria, Val d’Aosta, Toscana e Campania e provincia autonoma di Bolzano.

Zona arancione: Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Umbria, Emilia Romagna, Marche e Friuli Venezia Giulia.

Zona gialla: Lazio, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Veneto.

