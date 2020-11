La Campania è ufficialmente zona rossa. La Regione dopo essere stata classificata zona gialla qualche giorno fa, passa ora tra le regioni a grave rischio per il contagio Covid. Ma cosa cambia per i cittadini campani? Ricordiamo che nella Regione già sono in vigore diverse ordinanze restrittive.

Campania zona rossa

Nelle zone rosse è vietato ogni spostamento, anche all’interno dello stesso comune. Ci si può spostare solo per lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute. Non sono consentite né visite né incontri con gli amici. Gli eventuali spostamenti devono essere giustificati mediante autocertificazione.

Negozi chiusi e aperti

Tutti i negozi sono chiusi, eccetto supermercati, esercizi in cui vengono venduti beni alimentari o di necessità. I negozi aperti sono contenuti in una lista con tutte le voci specifiche: tra questi ci sono anche edicole, tabacchi, lavanderie, parrucchieri e barbieri (a differenza di marzo). I negozi chiusi possono comunque effettuare attività di consegna a domicilio, purché senza riaprire i locali.

Bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie sono sempre chiusi. Ma possono stare aperti per l’attività da asporto? Sì, l’asporto è consentito dalle 5 alle 22. La consegna a domicilio è sempre consentita. I servizi di ristorazione restano aperti solamente negli ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio lungo le autostrade.

Sport e passeggiate

Sono ammesse le passeggiate ma solo vicino all’abitazione. Consentita l’attività motoria, sempre vicino alla propria abitazione e in forma individuale, rispettando la distanza di un metro e indossando la mascherina. Si può andare in bicicletta? Sì, sia per raggiungere il luogo di lavoro o effettuare altri spostamenti necessari, sia per svolgere l’attività motoria vicino casa.

Scuola e didattica a distanza

Le scuole sono aperte? La didattica in presenza è ammessa solamente per la scuola dell’infanzia, le elementari e la prima media nelle zone rosse. Didattica a distanza, invece, per la seconda e terza media e per tutte le scuole superiori. Chiuse anche le università. Ma in Campania le scuole sono chiuse già da diverse settimane a seguito di un’ordinanza regionale che potrebbe essere ancora prolungata.

Lavoro e smart working

Il dpcm del 3 novembre punta a introdurre lo smart working nella pubblica amministrazione nella forma più ampia possibile. Per quanto riguarda, nello specifico, le zone rosse, si chiede di lavorare il più possibile a distanza: è infatti consigliato ricorrere al lavoro agile, se possibile, o usufruire di ferie e congedi.

Eventi, cinema e musei

Nella zona rossa non sono permesse le fiere, i convegni e neanche gli eventi a loro assimilati, come i mercatini di Natale. Chiusi i musei e sospese le mostre. Chiusura anche per teatri e cinema.

