Oltre 8 chili di droga in casa e in un box auto, con tanto di materiale per il confezionamento. Così nipote e zio – Emanuele Esposito, 33 anni, e Maurizio Esposito, 43 anni – portavano avanti il business dei narcotici.

Marano, droga nascosta in auto e in casa: acciuffati nipote e zio

I due sono stati fermati ed arrestati dai militari della sezione operativa di Marano di Napoli, coordinati dal capitano Gabriele Lo Conte.

Ad essere fermato per primo dai militari è Emanuele Esposito. L’uomo stava uscendo dal suo garage a bordo di un’auto, quando è stato fermato dagli uomini dell’Arma. I militari hanno perquisito l’utilitaria e rinvenuto all’interno 150 grammi di cocaina e oltre 500 euro in contante ritenuto provento illecito. Nel veicolo anche le chiavi di un box all’interno del quale i carabinieri hanno rivenuto 6 chili e mezzo di hashish – 446 dosi già confezionate – 627 grammi di marijuana e 22 di cocaina. E ancora materiale vario per il confezionamento, 2 serbatoi per arma da fuoco e 1 proiettile calibro 9.

Nell’abitazione del 33enne anche 400 euro in contante ritenuto provento illecito e altre 2 dosi di marijuana. Subito sono scattate le manette per Esposito, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Le perquisizioni sono state estese anche nell’appartamento del proprietario del box auto, che è risultato essere lo zio del giovane.

Si tratta di Maurizio Esposito, un incensurato 43enne di Marano: anche lui arrestato per lo stesso reato. In casa, infatti, oltre a materiale per preparare le dosi, il 43enne deteneva 1 chilo di marijuana – 170 dosi già confezionate – e 34 grammi di cocaina.

Il nipote è stato accompagnato al carcere di Poggioreale. Invece lo zio è stato invece sottoposto ai domiciliari. Entrambi sono in attesa di giudizio.

continua a leggere su Teleclubitalia.it