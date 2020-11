Stava uscendo dal suo garage a bordo di un’utilitaria quando i carabinieri della sezione operativa di Marano di Napoli lo hanno fermato e controllato. E’ così che i militari hanno rinvenuto nel veicolo 150 grammi di cocaina e oltre 500 euro in contante ritenuto provento illecito. A finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 33enne incensurato del posto.

Marano, due arresti: sotto chiave quasi un chilo di droga

Nel veicolo anche le chiavi di un box all’interno del quale i carabinieri hanno rivenuto 6 chili e mezzo di hashish – 446 dosi già confezionate – 627 grammi di marijuana e 22 di cocaina. E ancora materiale vario per il confezionamento, due serbatoi per arma da fuoco e un proiettile calibro 9.

Nell’abitazione del 33enne anche 400 euro in contante ritenuto provento illecito e altre 2 dosi di marijuana. Le perquisizioni sono state estese anche nell’abitazione del proprietario del box auto, un incensurato 43enne di Marano: anche lui arrestato per lo stesso reato. In casa, infatti, oltre a materiale per preparare le dosi, deteneva 1 chilo di marijuana – 170 dosi già confezionate – e 34 grammi di cocaina. Il 33enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale, il 43enne è stato invece sottoposto ai domiciliari. Entrambi sono in attesa di giudizio.

