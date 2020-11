VILLARICCA. Chiusura di alcune piazze, parchi e strade a Villaricca per contenere il contagio Covid. La sindaca Mariarosaria Punzo ha firmato una nuova ordinanza con misure restrittive.

Strade e piazze chiuse

Il primo cittadino, come hanno già fatto molti sindaci in particolare in Campania, chiude le zone dove in queste ultime settimane si sono registrati assembramenti nonostante le disposizioni anti-Covid.

Una misura prevista dall’ultimo dpcm che consente ai sindaci di tutte le città d’Italia di chiudere strade e piazze dove si registrano particolari situazioni di pericolo.

Abbiamo deciso di chiudere per l’intera giornata i parchi pubblici (dunque non più sino alle 14), il cimitero resta chiuso sabato e domenica e aperto negli altri giorni per consentire di far visita ai propri cari. Chiuse la rotonda Barnabiti antistante lo chalet Di Caprio, il parcheggio antistante il palazzetto dello sport, la villetta di via Giorgio Amendola, il parcheggio antistante la scuola dell’infanzia Rodari nei pressi della parrocchia San Francesco d’Assisi e piazzetta Padre Pio” ha spiegato Punzo.

“Questa decisione è dettata da quello che è successo nel weekend – ha detto la sindaca -. Le ville comunali nel weekend sono state affollatissime, una situazione imbarazzante ed ingestibile”.

