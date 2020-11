Una cerimonia in piena regola in barba alle regole anti covid. Succede a Fassano, in provincia di Brindi, dove la Polizia Locale ha interrotto un ricevimento con oltre 50 invitati in un ristorante.

Brindisi, festa al ristorante con 50 invitati

Nonostante le misure restrittive imposte dal Governo per arginare i contagi da Covid-19, il ristoratore e i commensali non hanno saputo resistere ed hanno organizzato una festa per onorare i 50 anni di nozze di una coppia di fasanesi.

Il gestore di un ristorante di Fasano è stato multato dagli agenti della polizia municipale. La polizia locale ha identificato anche tutti i presenti che potrebbero a loro volta subire delle sanzioni.

