Multato per essersi fermato sulla panchina a leggere il giornale. E’ quanto accaduto a Treviglio, in provincia di Bergamo. Un 81enne, Pino Colla, è stato sorpreso da una pattuglia della Polizia Municipale mentre sostava su una panca.

Treviglio (Bergamo), si siede a leggere il giornale: multa da 400 euro

L’uomo era uscito per andare in farmacia e, dopo aver fatto uno stop in edicola, vista la fila che lo attendeva, ha deciso di fermarsi su una panchina a leggere il giornale. Gli agenti della Municipale che lo hanno sorpreso, però, non hanno voluto sentire ragioni e gli hanno fatto contravvenzione. Dovrà pagare 400 euro per un attimo di relax concesso su una panchina in attesa di entrare in farmacia.

“Abito in centro storico e sono andato in piazza Manara, saranno 300 metri da casa – ha spiegato l’81enne a Corsera – dovevo comprare delle medicine ma c’era una lunga coda fuori dal punto vendita. Prima ero passato in edicola e così nell’attesa, ho 81 anni, mi sono seduto e ho sfogliato il quotidiano. I vigili non hanno voluto sentire ragione e mi hanno multato”.

Non è chiaro se l’uomo farà ricorso rispetto al verbale firmato dalla polizia locale che ieri nella cittadina bergamasca ha effettuato innumerevoli controlli: nel secondo giorno di lockdown in Lombardia, ormai zona rossa, sono state almeno otto le multe effettuate, ognuna da 400 euro.

