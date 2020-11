Contagi in crescita a Marano. Nella sola giornata di oggi, come comunicato dall’Azienda Sanitaria locale, sono stati registrati ben ottantacinque casi di cittadini con positività al Coronavirus.

Covid a Marano, 85 positivi in un giorno

In città non erano mai stati registrati così tanti positivi in un giorno. I guariti sono quindici. Ad oggi il totale dei positivi in città è di 608 residente.

Intanto a Mugnano, il sindaco Luigi Sarnataro ha annunciato la positività al Covid anche di un neo eletto consigliere comunale di maggioranza.

