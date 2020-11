E’ tornato a parlare sui social Luigi De Magistris. In un video di tre minuti sulla sua pagina Facebook ha chiarito la posizione di Palazzo San Giacomo sulle chiusura di strade o piazze.

Per il Sindaco: “E’ inutile imporre il divieto di circolazione in alcune zone perché le persone si sposterebbero in altri quartieri. Non si può chiudere piazza Fuga perché tutti andrebbe a Piazza Arenella e non si può chiudere il lungomare perché tutti andrebbero a San Pasquale”.

De Magistris ha chiesto ai napoletani di essere responsabili e di evitare assembramenti per non rischiare di divenire zona rossa cosa che “Potrebbe acuire la crisi sociale ed economica.”

Insomma niente chiusura a Napoli a meno che non siano le stesse forze dell’ordine e le Asl a chiederlo: in quel caso il Sindaco si è mostrato più possibilista nei confronti di chiusure di alcune zone. Poi però ha chiarito che “I sindaci non possono fare lockdown cittadini”.

Proprio le immagini di ieri a Piazza Fuga al Vomero hanno fatto il giro del web con decine di persona a zonzo, molte senza mascherina.

Intanto anche dal direttore sanitario del Cotugno è arrivato l’appello ai napoletani a stare chiusi in casa. Il nosocomio cittadino dedicato alle malattie infettive sembra essere allo stremo con pazienti ormai ovunque.

Una situazione esplosiva quella della terza città d’Italia che a ieri però, stando ai numeri diffusi dal comune, non dovrebbe essere al collasso. Sono più di tredicimila i positivi ma meno di trecento i ricoveri ordinari e solo ventisei le persone in terapia intensiva.

