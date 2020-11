E’ in arrivo la nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che recepisce i contenuti dell’ultimo DPCM. Il povvedimento però introduce dei cambiamenti rispetto al quadro normativo nazionale e conferma alcune delle misure di contrasto all’epidemia introdotte la scorsa settimana.

Campania, nuova ordinanza di De Luca. continua lo stop alle scuole e alla mobilità interprovinciale

“L’Ordinanza – si legge nel comunicato diramato dall’Unità di Crisi – dispone la conferma dal 6 novembre 2020 al 14 novembre 2020, della sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole, da quella dell’Infanzia alle Superiori”. Il provvedimento inoltre conferma “il blocco della mobilità interprovinciale già vigente, e la fascia oraria tra le 6 e le 8,30 in cui è consentita la pratica dello jogging”.

Scatta la zona gialla, cosa cambia

Chiusura delle scuole e divieto di spostamento al di fuori della propria provincia sono dunque le misure che in Campania si aggiungono a quelle previste dalla normativa nazionale. Da oggi, 6 novembre, scatta su tutta la Regione la zona gialla, la fascia di rischio epidemiologico a “bassa intensità”. Coprifuoco alle 22 e chiusura anticipata delle attività commerciali. Nel dettaglio Ristoranti e bar potranno restare aperti dalle 5 fino alle 18: il consumo al tavolo sarà consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 sarà vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Infine capienza ridotta fino al 50 % per i mezzi di trasporto pubblico.

Le misure in sintesi in Campania

scuole chiuse

divieto di mobilità interprovinciale

coprifuoco dalle 22 (ci si può spostare solo per motivi di necessità, salute e lavoro)

bar e ristoranti aperti al pubblico fino alle 18

mezzi pubblici al 50 % della capienza

