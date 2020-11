Asse mediano. Drammatico incidente sulla rampa d’uscita dell’asse mediano, direzione Acerra-Pomigliano. Un’auto, per cause ancora in via di accertamento si è ribaltata su una delle rampe d’uscita dell’asse mediano, bloccando completamente l’asse viario. Al momento non si conoscono le condizioni di eventuali feriti.

Incidente asse mediano

Sul posto è giunta una volante della Polizia Stradale che ha interdetto il traffico per permettere le operazioni di rimozione del veicolo da parte degli uomini del soccorso stradale. Code per diversi chilometri.

continua a leggere su Teleclubitalia.it