I carabinieri lo fermano in stato di ebbrezza e gli sequestrano la patente. L’uomo, in prende all’ira, torna sul posto con una ruspa, ribalta l’auto dei carabinieri e li insegue col mezzo.

I carabinieri gli ritirano la patente, lui torna con una ruspa e ribalta la gazzella

La vicenda surreale è accaduta ieri alle 22, a Teulada, in Sardegna. A. M. – secondo quanto scrive il quotidiano online l’Unione Sarda – ristoratore di 51 anni di Teulada è stato arrestato e ha trascorso la notte in carcere in attesa della convalida.

Rischia l’accusa anche di tentato omicidio per aver cercato di investire i carabinieri. Gli uomini dell’Arma hanno notato la vettura fuori strada e, insospettiti, si sono avvicinati all’automobilista. I Carabinieri gli hanno richiesto i documenti ed hanno invitato il guidatore all’accertamento etilometrico. Ma l’uomo si è opposto ed è stato così denunciato con tanto di ritiro della patente.

Una volta rientrato a casa. Si è messo alla guida di una ruspa ed è poi tornato nel luogo dell’incidente, a Teulada. Qui, ha rovesciato la gazzella dei Carabinieri, cercando poi di investire i due militari. All’arrivo dei rinforzi è fuggito. E più tardi si è costituito in caserma.

