Ancora in aumento, ma più lieve rispetto agli ultimi giorni, i casi di Covid in Italia. Sono 31.758 i positivi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 31.084), con il nuovo record dei tamponi, 215.886 (800 piu’ di ieri).

In forte crescita invece i decessi, 297 (ieri 199), per un totale di 38.618 vittime. Sono 97 le terapie intensive in più (1.843 in tutto), e 972 i ricoveri ordinari (in totale 17.966). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Questo invece il bollettino della Regione Campania.

Il premier, in tema scuole chiuse sì o no, ha ammesso che la didattica in classe è “a rischio”, esprimendo le preoccupazioni dell’esecutivo, in allerta sull’evoluzione del Covid in Italia. Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, non esclude “la necessità di una, due, tre settimane di stop in alcuni territori” a seconda dell‘indice Rt .

