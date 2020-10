Grande Fratello Vip, ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera 30 ottobre. A partire dalle 21 e 20, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del reality show più chiacchierato d’Italia. Stando alle prime indiscrezioni, quella di questa sera, sarà una puntata ricca di colpi di scena e scoop.

I nominati che lasceranno la casa

Questa sera, a differenza della scorsa puntata, vivremo l’eliminazione di uno dei concorrenti della casa del Grande Fratello. Per i telespettatori più affezionati, questo è un momento molto importante, perché la decisione spetta proprio a loro. Sarà infatti il pubblico da casa a decidere chi tra i sei nominati dovrà lasciare la casa del Grande Fratello. Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Petrelli, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, sarà uno di questi concorrenti che stasera uscirà.

Grande Fratello Vip: il nuovo concorrente e la nuova coppia

In attesa dell’uscita di uno dei nominati, nella casa del Grande Fratello Vip, questa sera farà il suo ingresso un nuovo concorrente. In realtà, la settimana scorsa dovevano prendere parte al reality anche Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Quest’ultima però ha contratto il Coronavirus, pertanto l’entrata dei tre è sfumata. Al loro posto, entrerà un concorrente la cui partecipazione era già stata confermata, ma sempre a causa del Coronavirus era stata rimandata. Si tratta di Paolo Brosio, che stando alle prime indiscrezioni porterà non poco scompiglio all’interno del Grande Fratello Vip.

Intanto tra i nominati vi sono due il cui rapporto si fa sempre più interessante. Stiamo parlando della ormai consolidata coppia Gregoraci – Petrelli. Tra i due in questa settimana vi è stato un forte avvicinamento, e tutti quindi si stanno chiedendo se effettivamente i due stiano insieme. A chiarirci le idee, questa sera, sarà il padrone di casa Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, non perderà l’occasione di puntare i riflettori sulle questioni più scottanti della casa del Grande Fratello Vip. Inoltre, assisteremo, come riportato dal sito Viaggi News, alle lacrime di Stefania Orlano e Guenda Goria e la riappacificazione tra Oppini e Zorzi.

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip, si presenta proprio come una puntata ricca di scoop e indiscrezioni.

