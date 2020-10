Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di due lotti di panini tondi marchio con cereali e semi a marchio Bakery Spa per la presenza di ossido di etilene nei semi di sesamo.

Panini tondi con cerali ritirati dagli scaffali per rischio chimico

I prodotti interessati, realizzati da Bakery Spa nello stabilimento di via F. Parri 130 a Cesena, in provincia di Forlì-Cesena, sono stati venduti in due formati:

Panini tondi con grano saraceno e topping di cereali e semi, in confezioni da 510 grammi (6×85 grammi) con il numero di lotto 17620 e termine minimo di conservazione 24/12/2021,

Panini tondi con topping di cereali e semi in confezioni da 660 grammi (6×110 grammi) con il numero di lotto 14720 e Tmc 26/11/2021.

I consumatori in possesso dei prodotti segnalati potranno restituirli al punto vendita d’acquisto.

