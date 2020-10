Campania. Doppio focolaio ad Avellino, personale e pazienti in isolamento. L’Asl sta monitorando la struttura sanitaria di via Pennini, alle porte di Avellino, con 36 persone positive al Covid e una Rsa di Volturara Irpina, dove c’e’ un solo contagiato ufficiale, ma tutto il personale è stato sottoposto a tampone, assieme ai pazienti e le indiscrezioni parlano di un contagio ben più esteso.

I risultati dei tamponi eseguiti ieri si conosceranno in giornata o al più tardi domani, ma nel frattempo l’amministrazione comunale di Volturara Irpina chiede alle persone entrate in contatto con il personale o con i degenti di comunicare l’esito dei tamponi eseguiti privatamente per avere un quadro più chiaro della situazione.

Avella verso la zona rossa

E sempre in provincia di Avellino il comune di Avella rischia di essere dichiarato zona rossa. Sono ormai oltre 300 le persone in isolamento con i contagi che crescono di giorno in giorno anche nei comuni vicini. Ieri era risultato positivo anche il consigliere regionale Enzo Alaia.

