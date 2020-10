Giugliano. Sparatoria in via Colonne a Giugliano, paura tra i residenti. 4 colpi di pistola esplosi in pieno giorno da due uomini a bordo di uno scooter. Le notizie sono ancora frammentarie. Gli agenti del commissariato di Polizia Giugliano-Villarrica sono giunti immediatamente sul posto per avviare le primissime indagini.

Sparatoria a Giugliano, indagini in corso

I poliziotti hanno rinvenuto 4 bossoli sul marciapiede davanti ad una gioielleria-compro oro. E’ da capire se i malviventi erano intenzionati a rapinare l’attività oppure i colpi di pistola erano diretti a qualche soggetto in particolare, poi rocambolescamente scappato dal luogo dell’agguato.

Seguiranno aggiornamenti

continua a leggere su Teleclubitalia.it