GIUGLIANO. Sarebbe stata trovata la quadra per la composizione della nuova giunta a Giugliano. Il sindaco Nicola Pirozzi potrebbe varare il nuovo esecutivo domani. Stando a indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione è confermata la notizia che avevamo anticipato e cioè che la casella di vicesindaco andrebbe al Movimento 5 stelle.

Giunta Giugliano

Potrebbe essere così composta la giunta Pirozzi: Pasquale Mallardo vicesindaco in quota M5s, Pietro Di Girolamo, Gaetano Coppola e Alessandra Iannone per il PD, Francesco Mallardo per I riformisti e due tecnici in quota Pirozzi Sindaco, uno potrebbe essere l’avvocato Giuliana Di Fiore, ex assessore provinciale.

