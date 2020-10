Aumentano i contagi nell’area Nord di Napoli. A Villaricca negli ultimi 3 giorni si registrano ben 41 nuovi positivi, portando così il totale a 155. A comunicarlo è la sindaca Maria Rosaria Punzo attraverso un lungo post sulla sua pagina Facebook.

Villaricca, 41 positivi in 3 giorni

“Al bollettino dei contagiati si aggiungono altri 41 positivi. I numeri in Italia, in Campania e anche a Villaricca hanno ormai superato ogni previsione negativa; la situazione è degenerata”, spiega la prima cittadina sul social network.

Oltre ai nuovi positivi, ci sono anche 5 guariti. “Sono riusciti a battere il Covid ed a tornare in buone condizioni di salute. Sono felice per loro e spero che al più presto possiamo dare la notizia del tutti guariti”, aggiunge la sindaca.

“Cerchiamo di restare uniti, personalmente metterò, ancora una volta, tutta me stessa. Sarò al Comune ogni giorno per tentare di affrontare anche gli imprevisti, cercando di rappresentare un punto di riferimento per la nostra collettività. È una situazione davvero difficile, per tutti. Complicata innanzitutto per le famiglie e per il personale sanitario. Adesso arriverà il momento più difficile ed ognuno sarà chiamato a svolgere la propria parte”, conclude Punzo.

