E’ un risveglio amaro per le città di Villaricca e Marano. E’ venuto a mancare il maestro Castrese Castaldi, 63 anni, docente dell’istituto Giancarlo Siani di Marano residente a Villaricca. Anche lui si è arreso al Covid. A darne notizia è il Mattino.

Marano e Villaricca in lutto: morto il maestro Castrese Castaldi

Le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente dopo alcuni giorni dal ricovero in uno dei presidi anti-covid della Regione. Il 63enne era a un passo dalla pensione, ma purtroppo non ha fatto in tempo a salutare i suoi alunni spegnendosi nella giornata di ieri. Amatissimo dalla comunità scolastica, con la sua scomparsa ha gettato nello sconforto decine di alunni e colleghi. Sono tante in queste ore le testimonianze di affetto e i messaggi di cordoglio sui social che lo ricordano.

“Ti ricorderò per sempre così: con il tuo bel sorriso. Carissimo Castrese adesso insegna agli angeli la telecronaca dell’oratorio”, scrive Antonio. La mamma di una piccola alunna, lo ricorda così: “Oggi un giorno triste per tanti bambini, ragazzi, genitori che hanno avuto la fortuna l’onore di conoscere il maestro Castrese Castaldi, è una grande perdita, un grande vuoto, una persona dolcissima, perbene, un uomo buonissimo, solare, divertente”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it