Mini-zona rossa istituita a Calvizzano per frenare la crescita dei contagi. Il neosindaco, Giacomo Pirozzi, ha firmato un’ordinanza per isolare la struttura “Stella d’Argento” di viale della Resistenza interessata da 27 casi di coronavirus.

Calvizzano, isolata per dieci giorni un’intera struttura

La casa di riposo è finita già sabato al centro dell’attenzione per la scoperta di tantissimi contagiati tra i suoi ospiti. Si tratta di una situazione delicata, visto che la maggior parte degli anziani presenti soffre anche di patologie pregresse e appartiene alla categoria più a rischio per il Covid.

“In collaborazione con le autorità sanitarie locali – spiega il primo cittadino – abbiamo disposto, con apposita ordinanza sindacale, l’isolamento di tutta la struttura per 10 giorni con eventuale possibilità di proroga in base alla evoluzione degli avvenimenti”.

Dalla struttura non sarà dunque possibile uscire né accedere. Infine Pirozzi aggiunge: “La situazione è per ora sotto controllo. I casi si sono registrati in una singola struttura e quindi sul territorio attualmente non c’è una proliferazione dell’infezione. Naturalmente stiamo monitorando la vicenda”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it