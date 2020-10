Scoppia un focolaio in una casa di riposo tra Calvizzano e Marano. Ad annunciarlo attraverso un post il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi. Sono 27 i positivi registrati nella struttura Stella d’Argeno in viale della Resistenza.

Calvizzano, 27 positivi in una casa di riposo

«Sono 49 i positivi sul territorio comunale – spiega il sindaco del piccolo comune a nord di Napoli – di cui ventisette registrati all’interno della struttura per anziani di vialae della Resistenza. I restanti 22 sono casi di positività che registriamo su tutto il territorio comunale».

Dall’inizio della pandemia sono sessantuno i contagiati a Calvizzano. Le case di riposo e le residenze per anziani sono tra le strutture più vulnerabili e più esposte al rischio di diffusione del contagio, come già documentato nel corso della prima ondata. L’asl Napoli 2 adesso tenterà di ricostruire la catena dei contatti dei 27 infetti per contenere il cluster.

