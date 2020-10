Treviso.Gravissimo incidente ieri sera alle 22.45 a Salgareda in via Pizzochera; un’auto è finita nel fosso, morto Nicolò Minello, 22 anni, gravissimi due giovani di 22 e 29 anni ricoverati in rianimazione, altri due feriti meno seriamente dell’età di 22 e 23 anni.

Tragico incidente, la dinamica

Erano da poco trascorse le 22.45, quando un’auto, una Bmw 320 nera con cinque giovani a bordo, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Treviso, è uscita di strada, capovolgendosi in un fossato poco dopo una curva.

Il veicolo viaggiava da Piavon in direzione di Salgareda. Il 22enne, calciatore che milita nelle fila del Grassaga, uno dei passeggeri che si trovavano seduti sul sedile posteriore, ha perso la vita sul colpo.

I medici del Suem 118, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Gravissime le condizioni di C.V., 22enne di Noventa, e G.G., 29enne di Meolo: entrambi di origini campane, si trovano ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Erano seduti anche loro sui sedili posteriori e non indossavano le cinture come la vittima.

