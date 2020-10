Dramma questa mattina a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento. Un 77enne è rimasto schiacciato tra il suo furgoncino e il muro di un’abitazione. Le ferite riportate sono state troppo gravi. La vittima è deceduta poche ore fa.

San Giorgio del Sannio (Benevento), schiacciato dal suo camion: muore in ospedale

Secondo quanto ricostruito, il 77enne stava scaricando la legna dal suo furgone per un cliente quando il mezzo si sarebbe messo in movimento da solo e lo avebbe travolto. L’uomo è rimasto incastrato tra il muro in cemento della casa e il veicolo.

L’ipotesi più probabile è che non abbia innestato il freno a mano consentendo al furgone di spostarsi in discesa. Inutile il trasporto all’ospedale “San Pio” di Benevento, dove i sanitari del 118 lo avevano trasportato per le gravi ferite.

Foto: archivio

