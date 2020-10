Esplode il contagio da Covid-19 in Campania. Oggi sono 1410 i nuovi casi di Covid-19. Ieri erano 1261. Un nuovo balzo di 150 infetti rispetto a ieri in meno di 24 ore.

Campania, bollettino del 17 ottobre: 1410 nuovi casi

A darne notizia è il comunicato dell’Unità di Crisi della Regione Campania. I numeri sono in costante ascesa e si teme la saturazione degli ospedali e delle terapie intensive (817 posti occupati a fronte di 840 disponibili in degenza ordinaria; 75 su 110 in intensiva). Sono invece 74 i guariti, nessun decesso. Il totale dei contagiati è di 24.443 di cui 499 deceduti e 8.254 guariti. Gli attuali positivi sono 15.690: 14.978 in isolamento, 75 ricoverati in terapia intensiva (+ 8) e 817 ricoverati con sintomi.

Preoccupa anche la Lombardia, che registra 2664 nuovi casi di coronavirus. Nel Lazio invece si sfiorano i mille infetti (sono 994). In Piemonte 972 e in Toscana 879. Sono numeri in crescita in tutta Italia. Da qui la necessità di un’ulteriore stretta, discussa questa notte in un vertice tra ministri a Palazzo Chigi.

