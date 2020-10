Ennesimo assalto ai distributori di carburante dell’area nord. Ieri sera due rapinatori hanno preso di mira il distributore Migliaccio in via Castel Belvedere a Marano, nei pressi della rotonda Belvedere, al confine con il comune di Qualiano e Villaricca.

Marano, assalto al distributore di via Castel Belvedere

I malviventi sono entrati in azione intorno alle 19 e 30. Sono sopraggiunti a bordo di una Panda con targhe coperte. Sono scesi dal veicolo col volto coperto e, armati di pistola, hanno intimato al dipendente di consegnare i contanti. Poi lo hanno perquisito per controllare che non nascondesse altre soldi nelle tasche. Infine, raccolto il bottino, sono risaliti a bordo dell’utilitaria facendo perdere le proprie tracce.

Non si esclude che ad agire sarebbe una coppia già reduce da altri colpi. Sul caso indagano i carabinieri della locale Compagnia. Decisive potrebbero risultare le immagini di videosorveglianza del distributore. Intanto scoraggiati i titolari della pompa di benzina: “E’ la terza rapina negli ultimi due mesi”, denunciano.

continua a leggere su Teleclubitalia.it