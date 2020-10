Bufera di grandine in questo momento sull’area nord di Napoli. Tra Calvizzano, Villaricca, Giugliano, Aversa, Mugnano, Marano, è in corso un violento temporale che sta creando già i primi disagi. L’allerta meteo era stata del resto già annunciata dalla Protezione Civile.

I chicchi di grandine hanno danneggiato il tettuccio e la carrozzeria di alcune auto. I pedoni in strada sono stati costretti a ripararsi sotto i porticati o all’interno dei negozi per evitare l’impatto con la grandine. Segnalata anche la presenza in fascia costiera di alcuni rami d’albero e arbusti caduti sulla carreggiata, in via Ripuaria, abbattuti dalle raffiche di vento.

Diverse le strade allagate e sommerse dall’acqua: da via San Nullo a Varcaturo alla circumvallazione esterna di Napoli e ad alcuni tratti dell’Asse Mediano. L’allerta durerà per tutta la giornata di oggi ma il maltempo dovrebbe interessare anche la giornata di domani.

