Aumenta il numero dei contagi nel comune di Villaricca. Rispetto al 10 ottobre, l’ultimo aggiornamento riportato oggi dalla sindaca Maria Rosaria Punzo indica 19 nuovi positivi.

Villaricca, salgono i casi in città: 19 nuovi positivi

In città passano da 59 a 78 casi. Quarantanove sono in isolamento domiciliare e uno è ospedalizzato. Sul fronte dei guariti si registrano 3 in più, per un totale di 28 persone guarite dal Covid-19.

“La situazione resta ancora sotto controllo – sottolinea in un post su Facebook la prima cittadina – perché siamo di fronte ad una carica virale non elevata, a differenza del periodo “caldo” della pandemia”.

“Si tratta, però, di un dato utile all’analisi e non per questo non dobbiamo preoccuparci – prosegue la sindaca Punzo -. Con l’arrivo della stagione fredda e l’annunciato picco influenzale, la situazione potrebbe peggiorare da un momento all’altro e senza l’arrivo del vaccino possiamo solo affidarci al senso di responsabilità da un alto, e dall’altro cercare, attraverso i controlli delle forze dell’ordine, di sensibilizzare sempre di più la cittadinanza al rispetto delle regole”, conclude Punzo su Facebook.

