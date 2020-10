Sono giorni di fermento per il neo primo cittadino per quel che riguarda la formazione della giunta. Sono vari i papabili nuovi assessori ma nomi certi ancora non ce ne sono. Ieri il Pd in conferenza stampa, tramite il segretario Gargiulo, ha detto di non aver ancora fatto nomi ma di aver richiesto solo che “la giunta sia di alto profilo”. Tra la fine di questa settimana e la prossima Pirozzi dovrebbe trovare la quadra. La presidenza andrebbe ad Adriano Castaldo mentre il vicesindaco sarà scelto dallo stesso Pirozzi, potrebbe essere un nome altisonante. Per quanto riguarda gli altri partiti, i giovani di InPolis, tramite il consigliere Cacciapuoti, non si sbilanciano sulla loro presenza o meno all’interno della squadra di governo e sul nome che potrebbe nel caso rappresentarli.

