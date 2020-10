Un nuovo focolaio di Coronavirus è scoppiato al centro logistico Bartolini nel Comune di Guidonia Montecelio. Sedici i positivi al tampone, al momento sono 40 i lavoratori posti in isolamento domiciliare.

Guidonia, focolaio di Coronavirus nella sede di Bartolini

A segnalare il cluster è l’Unità di crisi COVID-19 della Regione Lazio.

In corso l’indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 5, che in una nota fa sapere: “Oggi ci aspettiamo un aumento dei casi e dei tamponi effettuati nelle ultime 24h. Si registra un focolaio presso la sede del corriere Bartolini a Guidonia dove si registrano sedici casi di positività con link alla sede del corriere e quaranta posti in isolamento domiciliare. E’ in corso l’indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 5”.

