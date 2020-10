Sono 48 i positivi in una residenza per anziani ai Colli Aminei, scoppia il focolaio.

Quasi tutti i contagiati sarebbero asintomatici, fatta eccezione per qualche caso che ha presentato sintomi lievi. Tutti sono in isolamento all’interno della struttura stessa. Intanto, però, l’Asl sta monitorando costantemente la situazione con un lavoro di isolamento dei negatevi dai positivi così da non contagiare altri residenti della residenza. Al momento è stato chiuso l’accesso a parenti e visitatori. Sospese anche le funzioni religiose. Le case di riposo per anziani, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono state molto colpite e ancora oggi diventano focolaio. Solo pochi giorni fa è stato riscontrato un altro focolaio in una residenza per anziani a Portici che conta 42 positivi tra gli ospiti e 16 operatori che lavorano presso la struttura.

Nel caso dei Colli Aminei la casa di riposo si trova nei pressi di una scuola e sale la preoccupazione per i genitori degli studenti.

