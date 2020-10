Scatta lockdown e zona rossa in una frazione di Teano. Di fronte all’incremento dei contagi – dieci in pochi giorni – tutti concentrati nella frazione di San Marco, il sindaco di Teano, in provincia di Caserta, Dino Andrea, ha emanato un’ordinanza di messa in quarantena.

Teano, lockdown e zona rossa

Il provvedimento dispone una serie di prescrizioni imponendo di fatto una mini-zona rossa per la frazione. L’ordinanza ha infatti decretato la sospensione per ieri e oggi delle attività commerciali, salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Si prevede inoltre il divieto di allontanamento dal territorio comunale del Borgo Frazione San Marco da parte di tutti gli individui presenti, contattati dall ‘Caserta (distretto Sanitario 14) per la somministrazione dei tamponi. Disposto anche il divieto di accesso nel territorio comunale a soggetti sprovvisti di dispositivi di protezione individuale. I plessi scolastici che insistono sul territorio di San Marco di Teano resteranno chiusi fino all’esito dei tamponi nasofaringei.

