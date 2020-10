E’ impietoso il bollettino dei nuovi contagi da Covid-19 anche in provincia di Caserta. A Marcianise si contano ben 90 nuovi positivi nell’ultima settimana. Una crescita esponenziale che ha messo in allerta l’intera amministrazione comunale.

Marcianise, boom di contagi: c’è anche il titolare di un noto bar-pasticceria

“Tra i nuovi contagiati di oggi a Marcianise – spiega il sindaco Antonello Velardi – ci sono una studentessa della scuola media Bosco e un docente dell’istituto Novelli. C’è anche il gestore di un bar cittadino che si avvia verso la chiusura, ma ciò dipende dagli accertamenti che sta facendo l’Asl in queste ore. I nuovi contagiati danno il senso di una diffusione del fenomeno che interessa diverse micro-comunità, la qual cosa è ancor più preoccupante”.

Tra i nuovi casi c’è anche il titolare di un bar-pasticceria che ora dovrà chiudere l’attività per la consueta sanificazione e rispettare la quarantena. Grande sforzo in termini di controlli ieri sulla movida cittadina, coinvolta dal Covid anche per la chiusura di un pub: per fortuna è filato tutto liscio.

