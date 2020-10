Mugnano. Chiusa la palestra Rhyfel a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo ha annunciato la stessa società attraverso un comunicato stampa.

Mugnano, emergenza Coronavirus: chiude la palestra Rhyfel

Non è chiaro, tuttavia, se siano emersi casi positivi accertati o meno, ad ogni modo la struttura sportiva rimarrà chiusa fino a data da definire e a scopo precauzionale.

“Non abbiamo certezze di casi positivi – si legge nel comunicato – ma come nostra routine di controllo, abbiamo ragionevoli dubbi che necessitano approfondimenti. […] Non c’è motivo di allarmismo, riteniamo sia l’unico modo per fare la nostra parte ed essere come sempre a tutela dei nostri iscritti, del nostro staff e delle nostre famiglie”, conclude la società.

