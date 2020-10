E’ morta questa mattina in una clinica romana Emma Di Capua, 86 anni, madre del segretario del Partito Democratico e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dell’attore Luca, noto al pubblico per aver interpretato il personaggio del commissario Montalbano.

Lutto per Luca e Nicola Zingaretti: è morta la madre Emma

A darne notizia è Il Foglio. Emma di Capua all’età di 7 anni sfuggì ai rastrellamenti dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale rifugiandosi in un convento. Meno fortunata fu nonna Ester, deportata ad Auschwitz.

La mamma di Zingaretti era malata da tempo. Nicola Zingaretti aveva parlato di sua mamma assieme ai fratelli Luca e Angela in occasione di un’intervista rilasciata a Repubblica nel 2013, raccontando appunto come la signora Emma Di Capua riuscì a salvarsi: “Il 16 ottobre di 70 anni fa oltre 1000 ebrei, tra cui 200 bambini, furono rastrellati tra le strade di Roma e deportati ad Auschwitz. Tra loro anche Ester Della Torre, la nostra bisnonna. Nostra madre, quasi per caso, si salvò dalla deportazione, con la sorella e i genitori. Grazie a questo caso, noi oggi esistiamo”.

