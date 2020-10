Tragedia sfiorata a Roma. Sulla via Laurentina, all’altezza dello svincolo per l’Autostrada Roma-Fiumicino, è crollato il ponte ciclo-pedonale. Fortunatamente non ci sono stati feriti, perché nessuno stava percorrendo la pista ciclabile in quel momento.

A provocare il crollo è stato un camion con braccio a gru. Il braccio ha urtato il ponte in legno e quest’ultimo è si praticamente diviso in due tronconi. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Crolla ponte a Roma

I militari hanno transennato l’area e hanno bloccato la circolazione delle automobili. Al momento i pompieri stanno effettuando un sopralluogo per capire come procedere alla rimozione o alla riparazione del ponte crollato. Anche la ciclabile, ovviamente, è stata chiusa al transito

