Taranto. Un nuovo focolaio di Coronavirus è stato individuato presso l’Istituto superiore Principessa Maria Pia di Taranto. Sono 18 gli studenti risultati positivi al tampone. Diciassette frequentano la stessa classe e soltanto uno appartiene ad un’altra sezione.

Taranto, focolaio covid a scuola: 18 studenti positivi

Dopo la scoperta del primo caso e l’individuazione degli altri casi, il dirigente scolastico ha deciso di chiudere la scuola centrale e la succursale per consentire la sanificazione straordinaria degli ambienti. Studenti e personale scolastico dovrebbero tornare in classe tra due giorni, l’8 ottobre, in modalità Did (Didattica digitale integrata), che prevede la presenza di metà della classe a rotazione settimanale, mentre l’altra partecipa mediante dispositivi elettronici, quali pc e tablet.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente nazionale della Sis 118 Mario Balzanelli, il quale, commentando l’episodio che ha interessato l’istituto pugliese, ha sottolineato che “per evitare che le scuole si traducano in un gigantesco cluster dobbiamo capire che coprire naso e bocca non basta perchè gli occhi restano esposti all’aria con microdoplets infette. A scuola per l’abbattimento delle possibilità di contagio di massa bisogna usare anche la visiera anti-droplets”

