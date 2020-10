Tragico incidente a Treviglio, nella Bergamasca. Due auto si sono scontrate in via Bergamo e un ragazzino di 11 anni è morto. Sono invece rimaste ferite la mamma e la sorella.

La dinamica

Ancora poco chiara al momento la dinamica del sinistro, nel quale sono rimaste ferite, oltre al bimbo che ha perso la vita, anche la madre trentenne (con politraumi, in gravi condizioni) e una donna di 49 anni: entrambe sono state portate all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Le auto coinvolte sono una Bmw X2 e una Fiat Punto. Mamma e figlioletto, che erano soli in auto abitano a Gerenzago (Pavia).

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Treviglio, si sono precipitati i mezzi di soccorso, con un elicottero alzatosi in volo da Bergamo, due ambulanze e un’automedica: per il piccolo, però, non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimarlo.

