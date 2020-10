Controlli a tappeto degli uomini della Questura a Secondigliano. A effettuare un servizio straordinario di monitoraggio de territorio ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano e della Polizia Locale.

Secondigliano blindata, controlli a tappeto: 30mila euro di multe. Un arresto

Nel corso dell’attività sono state identificate 52 persone di cui 26 con precedenti di polizia, controllate 10 autovetture e 39 motoveicoli. La Polizia ha inoltre contestate 24 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente poiché mai conseguita e guida senza casco. Elevate sanzioni per un totale di circa 29.700 euro e sottoposti 12 scooter a sequestro amministrativo.

Nella stessa serata, i poliziotti nel transitare in via Gennaro Aspreno Galante hanno notato un uomo che, alla loro vista, è rientrato frettolosamente in un palazzo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che si era allontanato dal proprio domicilio dove era in regime degli arresti domiciliari. L’uomo, Edoardo Ricciolo, napoletano di 53 anni, è finito in manette per evasione.

