Tragico incidente questa mattina poco dopo le 10, nel comune di Cisterna di Latina, zona Doganella. Nello scontro tra un pick up e un furgone una persona ha perso la vita.

Incidente a Cisterna di Latina, un morto

In circostanze ancora da chiarire, come racconta Il Messaggero, i due mezzi si sono scontrati all’incrocio di Doganella all’Appia, in via La Gialla. Ad avere la peggio il conducente del pick up, sbalzato fuori dall’abitacolo.

Immediati sono scattati i soccorsi. Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Successivamente sono sopraggiunti gli agenti di Polizia, che hanno effettuato i rilievi del caso. Ancora sconosciute le generalità della vittima, presumibilmente coinvolta nell’incidente mentre era diretta a lavoro.

