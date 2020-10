Giugliano. Il commissario cittadino dell’Udc, nonché più votato della lista dei centristi, interviene in merito alla querelle nata nel centrodestra in merito al voto del ballottaggio di domenica e lunedì prossimo che proclamerà il nuovo sindaco di Giugliano.

Giugliano. Guarino (Udc): “Prediamo le distanze dalle dichiarazioni di Maisto”

“Come Udc prendiamo le distanze dalle dichiarazioni fatte sia dal candidato sindaco Maisto, sia da alcune forze politiche che insieme a noi hanno sposato il progetto politico del centrodestra. Durante i mesi precedenti – spiega Guarino – siano stati tra i primi promotori della candidatura di Maisto a sindaco. Abbiano sposato in pieno un programma, che però non ci ha visto vincitori”.

“Ora – spiega Guarino – virare verso un candidato sindaco diverso dal progetto iniziale appare, a nostro avviso, innaturale e poco riguardoso per gli elettori del primo turno che hanno creduto nel progetto Maisto. Noi come Udc invitiamo gli elettori ad andare al voto e di farlo in piena libertà. I nostri elettori saranno liberi di scegliere, come sempre, con tutta tranquillità ed onestà intellettuale il prossimo sindaco. Non daremo alcuna indicazione di voto.

Mi auguro – conclude Guarino – nel caso di vittoria di Nicola Pirozzi, che nell’esecutivk dell’Amministrazione non si cerchi di inserire soggetti di chiaro riferimento a pezzi che componevano la coalizione di centrodestra o peggio persone che fanno capo a Maisto. Sarebbe un vero e proprio affronto ai cittadini che ci hanno sostenuti al primo turno, oltre che un vero e proprio “mercato delle vacche” a cui il nostro partito non si presta. Anche se conoscendo il profilo e la personalità di Nicola, non lo permetterà. Purtroppo non saremo in Consiglio Comunale, rispettiamo il verdetto elettorale ma il nostro impegno per i cittadini e il territorio non si fermerà. La politica si può fare dentro e fuori dal “Palazzo” e noi – conclude Guarino – continueremo a farla nell’esclusivo interesse dei giuglianesi senza tornaconti personali o di corte”.

(comunicato stampa)

continua a leggere su Teleclubitalia.it