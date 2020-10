Si chiamava Giuseppe Lo Magno e aveva 50 anni il docente morto stroncato da un malore a Vittoria, nel Ragusano. L’uomo stava facendo lezione quando si sarebbe sentito male e si sarebbe accasciato a terra davanti ai suoi alunni. A riportare la notizia è il quotidiano Ragusa Oggi.

Vittoria (Ragusa), Giuseppe Lo Magno muore in classe stroncato da un malore

La tragedia si è consumata questa mattina presso l’istituto Mazzini. I suoi alunni hanno raccontato che pochi minuti prima aveva annunciato loro che stava male e voleva un po’ di acqua. Inutile l’intervento del 118, che pure è stato immediatamente allertato.

Quando i sanitari sono arrivati, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 50enne. Sotto choc gli studenti e tutto il personale scolastico. In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio per la famiglia Lo Magno sui social. Sul luogo della tragedia si sono recati anche i carabinieri della Compagnia di Vittoria per accertamenti.

