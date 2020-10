Giugliano. Allarme rientrato in un palazzo situato in una traversa di via Oasi Sacro Cuore. Stando alle informazioni apprese dalla nostra redazione, non ci sarebbero casi positivi tra i condomini dello stabile.

Giugliano, allarme rientrato in una palazzina: non ci sono persone positive al Covid-19

Al momento solo una persona è sottoposta, a scopo precauzionale, in isolamento domiciliare. Per gli altri residenti non è stato adottato alcun provvedimento restrittivo. Smentita, dunque, la notizia di una donna residente nel palazzo risultata positiva al Covid. La notizia aveva suscitato paura in città, ma fortunatamente non sono stati rilevati contagi nell’edificio.

